Bilecikli yüzücülerden madalyaları topladı Bilecikli yüzücüler Manisa'da düzenlenen Yüzme Grup Yarışmalarından madalyaları topladılar.

Bilecikli yüzücüler Manisa'da düzenlenen Yüzme Grup Yarışmalarından madalyaları topladılar.



Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Yarışmaları Manisa'da gerçekleştirilirken, Bilecik kız-erkek takımlarıyla katıldığı yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etti. Erkek takımında Hasan Lütfi aslan 400 metre serbest ve 200 metre karışıkta bronz, Egemen Sevinç 100 metre kurbağalama ve 200 metre karışıkta bronz madalya elde etti. Kız takımında yarışan Talya Lal Özger 50 metre serbest, 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstü altın madalya kazanarak yarışmaya damga vururken, Damla Şentürk 100 metre kurbağalamada bronz madalya kazandı. Toplamda 3 altın ve 5 bronz madalya ile döndükleri yarışmalarda kız takımı yarı finale yükseldi.



Öta yandan Manisa'dan başarışı şile dönem yüzücüler, Bilecik Gençlik ve Spor İl müdürlü Neslihan Leblebicioğlu tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA