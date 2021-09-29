Bilecikli yorgancı Hakan usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan yorgancı Hakan Çavdar (49), çırak bulamadığı mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor.

Mesleğe 13 yaşında başlayan Hakan Çavdar, AA muhabirine, yorgancılıkta son dönemde ne çırak ne de usta yetiştiğini söyledi.

Yorgancılığa başlama öyküsünü anlatan Çavdar, şöyle konuştu:

"Annem örgü yaparken, dikiş dikerken benim ilgimi görünce babamdan beni yorgancı yanına çırak vermesini istedi. Bunun üzerine beni 13 yaşında yorgancılığa yönelttiler. Bir yıl Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çalıştıktan sonra işlerin iyi gitmemesi üzerine ustam İstanbul'un Bağcılar ilçesine taşındı. 14-15 yaşlarındayken ben de mesleğimi icra etmek için İstanbul'a gittim. Yeni dükkan olduğu için yeri bilinmiyordu. Ustam, 'Sırtına önlü arkalı 2 bebek yorganı bağlayalım. Tabela gibi sen Bağcılar sokaklarında gezer misin oğlum?' dedi. Sırtımdaki yorganlarla 15 gün reklam yaptım. 'Yorgancı geldi' diyerek dolaştım. 15 gün reklamımızı yaptıktan sonra işlerimiz yoğunlaşmaya başladı. O zamanlarda fabrikasyon ürünler olmadığından yün ve pamuk yorgan olmak üzere devamlı el sanatı üzerine durdukları için işlerimiz çok güzeldi."

Memleketine dönerek mesleğe devam ettiğini dile getiren Çavdar, günde 3 yorgan dikebildiği bilgisini verdi.

Yorgancı ustaların sayısının geçmişe göre çok azaldığını vurgulayan Çavdar, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize iyiyi seçmelerini tavsiye ediyorum. Günlük yorganlarda, dikilen yorgana verilen emek kişiye verilen değerdir. Bir insana değer vermiyorsan yapmış olduğun işçilikte de değer olamaz. Ben yorgan üzerine bir yaprak motifi işliyorsam güzel görünmesi gerekiyor. Bir kuş işlemem gerekiyorsa gönlümden nasıl geçiyorsa öyle işlemem gerekiyor. Benim beğenmediğim bir ürünü müşteriye beğendirmem mümkün değil.??????? Bu meslekte usta yetişme ihtimali zayıf. Çırak da yetişmiyor. Haliyle iş zaman istediği için müşterimiz gün bekliyor. Oğlumla beraber çalışıyorum. O da el sanatına yavaş yavaş alışmaya çalışıyor. Elimizde altın gibi bir meslek var. Şu anda Belçika'dan da iş teklifi var. Belçika'ya da çalışıyoruz. Yurt dışına iş yaptık. Bebek ürünleri üzerine numune gönderdik. Organik ürünler kullanıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha fazla büyüyerek açılma hedefimiz var."