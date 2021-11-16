Bilecikli sporcu Polonya'da Türk bayrağını göndere çektirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecikli sporcu Polonya'da Türk bayrağını göndere çektirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bilecikli sporcu Polonya'da Türk bayrağını göndere çektirdi

Polonya'da düzenlenen Kyokushın Karate Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bilecikli sporcu Avrupa 3'üncü olarak Türk bayrağını göndere çektirdi.

Polonya'da düzenlenen Kyokushın Karate Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bilecikli sporcu Avrupa 3'üncü olarak Türk bayrağını göndere çektirdi.

Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 15-17 Ekim tarihlerinde Bursa Yunus Emre Spor Kompleksinde düzenlenmişti. Şampiyonada Bilecikli milli karateci İsmet Durmuş, Büyükler kategorisi 70 kilogramda altın madalya sahibi olarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Bu başarısı sonrası milli takıma seçilen İsmet Durmuş, Polonya'da yapılan Kyokushın Karate Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Durmuş, Büyükler -60 kilogramda Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı. - BİLECİK

Bilecikli sporcu Polonya'da Türk bayrağını göndere çektirdi

Bilecikli sporcu Polonya'da Türk bayrağını göndere çektirdi

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title