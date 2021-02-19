Bilecikli muhtarların talep ve önerileri masaya yatırıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mahalle muhtarlarını ağırlayarak, talep ve görüşlerini dinledi.

Belirli bir takvim dahilinde şehirdeki sivil toplum kuruluşu yöneticileri, vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen Şahin, bu kez muhtarlar ile buluştu.

Muhtarların mahalleleri hakkındaki talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin yeni çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen buluşma hakkında değerlendirmede bulunan Şahin, "Çalışmamız kapsamında muhtarlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızı dinledik. Yerel yönetimde muhtarlara çok önem veriyor ve halkımıza her alanda en güzel hizmeti verme gayretindeyiz. Bugün de muhtarlarımızla bir araya geldik. Şehrimiz ve halkımız için yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Bütün muhtarlarımıza gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Muhtarlar da Belediye Başkanı Semih Şahin'e katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı