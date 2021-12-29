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Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan kendi rekorunu kırdı

Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan kendi rekorunu kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan, İstanbul'da düzenlenen salon şampiyonasında altın madalya kazanırken, geçen seneki Türkiye rekorunu 10 salise aşağı çekti.

İSTANBUL (İHA) - Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan, İstanbul'da düzenlenen salon şampiyonasında altın madalya kazanırken, geçen seneki Türkiye rekorunu 10 salise aşağı çekti.

İstanbul'da düzenlenen U18 Salon Match'da Türkiye'yi temsil eden milli atlet Orçun Ünalan, 50 metreyi 5 saniye 54 saliselik derecesiyle tamamlayarak altın madalyaya kazandı. Aynı sporcu geçen yıl aynı turnuvada 50 metreyi 6 saniye 4 saliseyle tamamlayarak altın madalyaya kazanarak 28 yıldır kırılmayan rekoru kırmıştı.

Başarılı sporcu makamında kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Geçtiğimiz yıl Salon Rekor Deneme Yarışlarında 50 metrede 28 yıl önce kırılan rekoru 6, 04 saniye ile kıran ilimiz sporcusu milli atletimiz Orçun Ünalan bu sene düzenlenen aynı yarışta 5,54 saniye ile kendi rekorunu kırdı. Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi olan Orçun hem okul hem de sportif başarısı ile bizleri gururlandırıyor" dedi. - BİLECİK

Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan kendi rekorunu kırdı

Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan kendi rekorunu kırdı

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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