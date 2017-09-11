Bilecikli Mağdur Seracılar Seslerini Başbakan Yıldırım'a Duyurdu

Bilecikli seracılar, kentte şenliğe katılan Başbakan Binali Yıldırım'dan sel afeti nedeniyle yaşadıkları zarar konusunda destek istedi.



Bu yıl 736'ncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliğine katılan Başbakan Binali Yıldırım, törenler sonrası Yörük çadırlarını gezerken, Bilecik Belediyesi tarafından kurulan Kayı Obasına misafir oldu. Bu esnada Başbakan Yıldırım'a seslenen seracı Mehmet Yılmaz, 2015 yılında kar yağışı sonrası yıkılan seralarına karşılık devletin dönüm başına verdiği paranın az olduğunu belirterek, "Allah ve Muhammet aşkına Sayın Başbakanım şu haksızlığı hallediverin" dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, danışmanına işaret ederek, "ilgilenin" talimatını verdi. Bu diyalog sonrası Başbakan Yıldırım'ın bir danışmanı seracı Mehmet Yılmaz'ın yanına gelerek, konu hakkında bilgi aldı ve Yılmaz'ın telefonu alarak, kendisine en yakın sürede dönüş yapılacağını söyledi. - BİLECİK