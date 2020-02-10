Bilecikli kick boksçular Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldular

10.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:23

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan Okullararası Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporculardan biri Türkiye ikincisi, diğeri ise Türkiye üçüncüsü oldu.



Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kick boks sporcularından Nisa İmran +70 kilo genç bayanlar B grubunda ikinci, Mecit Turan ise; 79 kilo genç erkekler A grubunda Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenör Fehmi Piliç yönetiminde şampiyonaya 4 sporcu ile katılarak Bilecik'i temsil eden Pazaryeri Sporun lisanslı sporcuları ve Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kick boks kursiyerlerinin elde ettiği başarı ilçede sevinçle karşılandı.



"Pazaryeri adına gurur vericidir"



Başarı kazanan sporcularını kutlayan Antrenör Fehmi Piliç, "İleride yapılacak maçlarda daha iyi dereceler yapacağımıza inanıyorum. 4 sporcu ile katıldığımız maçlarda kazandığımız bu dereceler ilçemiz Pazaryeri adına gurur vericidir. Bu şampiyonaya gitmek için bize destek veren Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve Bilecik İl Spor Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.



Başarılı sporcular ise; "Elde ettiğimiz bu başarılardan dolayı ilçemiz adına gurur duyuyoruz, bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA