Bilecikli kadınların maske seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecikli kadınların maske seferberliği

Bilecik Halk Eğitim Merkezinde Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında "eğitimden üretime" projesine destek veren kadınlar cerrahi maske üretiyor.

Bilecikli kadınların maske seferberliği
19.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:28

Bilecik Halk Eğitim Merkezinde Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında "eğitimden üretime" projesine destek veren kadınlar cerrahi maske üretiyor.

Bilecikli kadınların Halk Eğitim Merkezinde günlük 2 bin 500 cerrahi maskeyi Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) zaman zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere maske gönderiyor. Gönüllü kursiyerleri Halk Eğitim Merkezinde ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla "eğitimden üretime" projesi kapsamında başlatılan seferberliğe destek veren kursiyerlerin maske yapımlarını inceledi ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

"Tedbirin birinci unsuru, sosyal mesafe ve maske"

Korona virüs ile mücadelede en önemli hususun sosyal mesafeye uyulması ve özellikle maske kullanılmasının olduğunu ifade eden Vali Şentürk "Kadınlarımız, Kurtuluş savaşında cepheye cephane üretiyordu. Bugün de burada bir illetten kurtuluşa destek vermek amacıyla katkıda bulunuyorlar. Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur. Bulaşıcı virüsten etkilenmemek adına toplu bulunan alanlarda mutlaka maske kullanma zorunluluğu var. Bu noktada devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) zaman zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere maske gönderiyor. Bizler de zor zamanda insanlarımıza katkımız olsun düşüncesiyle il ve ilçe Halk Eğitim Merkezlerinde, temin ettiğimiz kumaşlarla gönüllü kursiyerlerimizin katılımıyla maske temini noktasında bir alternatif daha oluşturmuş olduk. Acil ihtiyaç olan noktaların yanı sıra, hem iş yerlerimize hem de vatandaşlarımıza buradan üretilen maskeleri ulaştırıyoruz" dedi.

"Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur"

Vali Şentürk, zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şeklinin bu olduğunu anlatarak, "Bu birlikteliği sağlayarak, salgının üstesinden gelme noktasında gayret ediyoruz. İnşallah bu virüsü atlatacağız. Tabi önce tedbir ile olacak. Tedbirin birinci unsuru sosyal mesafe ve maske kullanımı, bu konuda da ilimizde uyum var. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu mücadeleye destek için bir süre daha evde kalalım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Emrah Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Hasan Şaş Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Bilecikli kadınların maske seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:28:36. #1.15#
title