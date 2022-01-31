Bilecikli kadınlar yöresel ürünlerle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin üyeleri, internetten aldıkları siparişler doğrultusunda yöresel damak tatlarını tüketiciyle buluşturuyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği, Osmaneli Belediyesi paydaşlarının yürüttüğü "Kaliteli Girişimcilik, Güçlü Rekabet Projesi" kapsamında 1 yıl önce 7 kadınla kurulan kooperatifin üye sayısı 30'a yükseldi.

Üyeler, Lefke Han Sanat Atölyeleri'ndeki kooperatif binasında salça, tahin, makarna, tarhana ve pekmez gibi 50'nin üzerinde yöresel ürün ile tarihi Roma dönemine dayanan Lefke bezini üretip internet üzerinden satışa sunuyor.

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, AA muhabirine, her gün farklı bir yöresel ürün üzerine çalıştıklarını söyledi.

Kadınların ekonomiye katkıda bulunmasına aracılık ettiklerini belirten Göbekçi, ürünleri imkanı olanların kooperatif binasından gelip aldığını, şehir dışına ise kargoyla adrese teslim gönderdiklerini bildirdi.

Ürün çeşitliliğini artırmaya çalıştıklarını belirten Göbekçi, "Hafta sonları genellikle çevre il ve ilçelerden turlar geliyor. Yaklaşık 50 çeşit yöresel ürün ve dokuma ağırlıklı ürünlerimiz var." dedi.

Kooperatif üyesi Selime Kara ise kooperatifte çalıştığı için memnun olduğunu dile getirdi.

Bu işi severek yaptıklarını ifade eden Kara, "Ev ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Sipariş üzerine her türlü ürünü yapıyoruz. Mantı, içli köfte, erişte, tarhana, sarma gibi ürünler yapıyoruz." diye konuştu.