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Dünya Kadınlar Günü, Semih Şahin, Bilecik, Yerel

Bilecikli kadınlar unutulmadı

Bilecikli kadınlar unutulmadı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehir merkezindeki esnaf ve kadınlara çiçek...

08.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:39
Bilecikli kadınlar unutulmadı

Bilecikli kadınlar unutulmadı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir"

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehir merkezindeki esnaf ve kadınlara çiçek hediye etti.

Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin ve beraberindekiler, vatandaşları dinleyerek, sohbet etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etmek istediklerini kaydeden Başkan Şahin, "Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir. Bizim amacımız kadınlarımızın bizler için taşıdığı değeri bu anlamlı günde hatırlamak. Onun için onlara çiçek hediye ettik, talep ve görüşlerini dinledik" dedi.

Başkan Şahin'in eşi Serpil Şahin de kadınlara çiçek hediye ederek, sohbet etti, taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Şahine eşinin ziyaretleri ve çiçek takdimi için duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Bilecikli kadınlar unutulmadı

Kaynak: İHA

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Bilecikli kadınlar unutulmadı

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