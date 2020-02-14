Bilecikli judocular, Denizli'den başarıyla döndü

14.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:13

Bilecikli judocular, Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup müsabakalarından başarı ile döndü.



Denizli'de 8-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen ANALİG Judo Grup müsabakalarında başarılı dereceler elde eden kız-erkek takımı, Balıkesir'de yapılan ANALİG Yarı Final karşılaşmalarına gitmeye hak kazandı. Yarışmalarda kız takımı 4. olurken, erkek takımı ise yarışmaları 3. olarak tamamladı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, antrenörleri Galip Güner Aydın, Alkan Alayıldın, Serkan Can ve sporcuları Denizli'de elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA