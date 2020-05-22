Bilecikli gençler yağmura aldırış etmeden çarşılara koştu Korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 arası gençler, yağmura aldırış etmeden ikinci kez sokağa çıktı.

Korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 arası gençler, yağmura aldırış etmeden ikinci kez sokağa çıktı.

Yağışlı havaya rağmen cadde ve sokaklarda 4 saatliğine bir araya gelen gençler, dışarıya çıkmanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte alış veriş yapan gençlerin, maske kullanımına dikkat ettikleri gözlendi. Kentin en işlek yeri olan Tevfikbey Caddesi'nde ve sokaklarda Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) ekipleri, gençlere sosyal mesafelerini korumaları tavsiyesinde bulunarak, maske dağıttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA