Bilecikli genç taekwondocu Türkiye şampiyonu oldu
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Bilecikli genç taekwondocu Türkiye şampiyonu oldu

Bilecikli genç taekwondocu Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecikli sporcu büyük bir başarıya imza atarak Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında birinci oldu.

Bilecikli sporcu büyük bir başarıya imza atarak Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında birinci oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde faaliyet gösteren Dodurga Spor Kulübü sporcusu Alper Tuncay, 57 kilogramda Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcuyu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna,"Ankara'da bugün sona eren Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 57 kilogram erkeklerde Alper Tuncay, tüm maçlarını nakavtla kazanarak şampiyon oldu ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Dodurga beldemizi ve Bilecik ilimizi gururlandırdı. Alper kardeşimizi ve Gökalp hocamızı tebrik ederim" dedi. - BİLECİK

Bilecikli genç taekwondocu Türkiye şampiyonu oldu
Bilecikli genç taekwondocu Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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