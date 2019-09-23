Bilecikli genç kanatlar TEKNOFEST'e katıldı

23.09.2019 12:40

Türk Hava Kurumu Bilecik Genç Kanatlar ekibi, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'e katıldı.



İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Bilecik Türk Hava Kurumu genç kanatlar ekibi de katılarak izleyicilere çeşitli gösteriler yaptı. Bilecik Türk Hava Kurumu genç kanatlar lideri Yasin Yasa, güzel bir etkinlikte Bilecik'i temsil ettikleri için çok mutlu olduklarını anlattı. Yasa, "Türk Hava Kurumu önderliğinde 2008 yılında başlayan ve bir gönüllülük hareketi olan Genç Kanatlar Topluluğu tüm ülke genelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda havacılığın tanıtılması, havacılığa gönül vermiş gençlerin bir çatı altında toplanması ve sosyal sorumluluk projelerinin gönüllülük esasıyla yürütümü ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Türk Hava Kurumu'nu ve havacılık faaliyetlerini tanıtmak, sevdirmek, havacılık ve uzay bilimi ile ilgili projeler üretmek ve gelişen havacılık sektöründe temel eğitimlerini almış bireyler kazandırmak, gençlerin bu alanlardaki bilgilerini arttırarak sosyal yönleri ve ahlaki değer yargıları güçlenmiş topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan ve yaşları 11 ila 22 arasında değişen Genç Kanatların sayısı 5 bine yakındır. Bu güzel faaliyette Bilecikli gençlerini daha fazla görmekten mutluluk duyacağım. Bizlere katılmak isteyen arkadaşlar Türk Hava Kurumu Bilecik Şube Başkanlığına gelerek üyelik yaptırabilir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA