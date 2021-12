Bilecikli engelli "Umut"u rap müzik hayata bağlıyor

Bilecik'te doğuştan engelli 16 yaşındaki Umut Şirin, müzik sevgisiyle hayata tutunuyor.

Merkez Pelitözü Mahallesi'nde yaşayan, Yavuz Selim Ticaret Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şirin, spina bifida (ayrık omurga) rahatsızlığıyla dünyaya geldi.

Doğumunun ardından Ankara'da 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Şirin, daha sonra özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi desteği almaya başladı. Umut, haftada bir gün gittiği merkezde aldığı destek sayesinde gündelik hayatta ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye geldi.

Merkezde görev yapan ve kendisi gibi rap müzikle ilgilenen uzman öğretici Tolga İnci'yle tanışmasının ardından hobisini farklı bir seviyeye taşıyan Şirin, birlikte stüdyoya girerek yazdıkları 2 şarkıyı seslendirdi.

Umut Şirin, AA muhabirine, insanların yaşadıkları engelleri aşmak için çaba göstermeleri gerektiğini, engellerin aşıldıkça güzel olduğunu söyledi.

Şirin'in fizyoterapisti ve merkezin sahibi Pelin Nesrin Uyar ise 2006'dan itibaren Umut'la fizyoterapi çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Çocuğun merkeze ilk geldiğinde kollarını çok fazla kullanamadığını belirten Uyar, "Hedefimiz Umut'un bacaklarından ziyade kollarını kuvvetlendirmek, kendi transferini sağlayabilmesiydi. Geldiğinde oturma becerisi bile yoktu." dedi.

Şimdi ise hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Uyar, "Her çocuk doktor, mühendis ya da öğretmen olmak zorunda değil. Umut zevkleri çerçevesinde bir yerlere gelsin istedik. Sağ olsun Tolga hocam da bu konuda onu destekledi. Biz de her zaman sonuna kadar arkasındayız. Kimseye ihtiyacı kalmayacak şekilde yaşayabilmesi önemli. Fiziksel anlamda biz zaten ona her zaman destek olacağız. Rap müzik alanında da arkasında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çok yetenekli bir kardeşimiz"

Rehabilitasyon merkezinde görevli İnci ise 13 yıldır rap müzikle ilgilendiğini, Umut'un müziğe ilgisini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir gün onunla çalışma yapmak istedik. Birkaç noktada yardımcı oldum. Nasıl zorluklarla mücadele ettiğini insanlara anlatmasını istedim. Daha sonra böyle bir çalışma içinde bulunduk. Bu ilk şarkımız oldu. Bir tane daha şarkı yaptık. İlerleyen zamanda o da yayında olacak. Stüdyomuza geldi, şarkı kaydını 5 dakikada bitirdi. Geldi söyledi ve gitti diyebilirim. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Engelleri aşması için desteğe ihtiyacı var."

Umut'un babası Şahin Şirin de "Hocalarımız çok ilgileniyor. Liseye gidiyor, rap müzikle uğraşıyor. Ben de arkasındayım. Sürekli ilgileniyorum. Ne olursa olsun her zaman arkasında olacağım." ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Şirin ise Umut'un rahatsızlığını hamileliği döneminde öğrendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Doktorum 'yaşama şansı yok' demişti. 8 aylıkken dünyaya geldi. Hastanelerde bir süre mücadele verdi. Biz hiç beklemiyorduk. Eşim de adını 'Umut' koydu. Bize umut oldu diye. İki ay sonra 'çocuğunuz iyileşti, hastaneden alabilirsiniz' dediler. Bize mucize olarak geldi. Hep arkasındayız. Ben sürekli yanındayım."

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

