Bilecikli Emirzade nine ördüğü çorapları Mehmetçik'e gönderdi - Haberler
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Bilecikli Emirzade nine ördüğü çorapları Mehmetçik'e gönderdi

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
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Bilecikli Emirzade nine ördüğü çorapları Mehmetçik'e gönderdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, televizyon haberlerinde Mehmetçikleri karda görev yaparken görünce etkilenip yün çorap ören 72 yaşındaki kadın, çorapları jandarmaya teslim etti.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, televizyon haberlerinde Mehmetçikleri karda görev yaparken görünce etkilenip yün çorap ören 72 yaşındaki kadın, çorapları jandarmaya teslim etti.

Yeni Mahalle'de yaşayan Emirzade Yalamacılar, Doğu'da karla kaplı bölgelerde vatanı koruyan askerler için 35 çift yün çorap ördü.

Yalamacılar'ın eşi Kadir Yalamacılar da Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ulaşarak, çorapların kar altında görev yapan askerlere ulaştırılmasını istedi.

Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirzade ninenin ördüğü yün çorapları, Doğu'da ağır kış koşullarında görev yapan askerlere ulaştırmak üzere teslim aldı.

Emirzade Yalamacılar, AA muhabirine, televizyonda haberleri izlerken zorlu kış koşullarında görev yapan Mehmetçikleri gördüğünde çok etkilendiğini söyledi.

Yalamacılar, "Aklıma geldi, çorap örmeye başladım. Şimdiye kadar 35 çift çorap ördüm. Eşim bana yün ip alıyor, ben örüyorum. Ömrüm varsa örmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Vali Kızılkaya da Emirzade ve Kadir Yalamacılar çiftine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür plaketi gönderdi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Bilecik, kar, Güncel, Haber

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