Bilecikli Emin usta topraktan ürettiği fincan takımlarını yurt dışına gönderiyor
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Bilecikli Emin usta topraktan ürettiği fincan takımlarını yurt dışına gönderiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Emin Aslan, ürettiği fincan takımlarını yurt dışına ihraç ediyor.

Bilecikli Emin usta topraktan ürettiği fincan takımlarını yurt dışına gönderiyor
12.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:58

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Emin Aslan, ürettiği fincan takımlarını yurt dışına ihraç ediyor.

Çömlek üretiminin 120 yıldır sürdürüldüğü köydeki atölyesinde çalışan 48 yaşındaki Aslan, AA muhabirine, 35 senedir toprağa hayat verdiğini söyledi.

Aslan, 3 yıl önce başlattığı cezve ve fincan üretiminde ivme yakaladığını belirten Aslan, "İnsanlar artık seramikte kullanım amaçlı ürünlere yöneldi, bunda da doğal ürünler ilgi görmeye başladı." dedi.

Aslan, topraktan yapılan ürünlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toprak fincan ve cezvelerin ateşe dayanıklı olduğunu, kahvenin tadını koruduğunu anlatan Aslan, şunları dile getirdi:

"Sipariş üzerine çalışıyorum. Avrupa'da müthiş bir ilgi var. İnsanlar orada el yapımı malzeme arıyor ve buna önem veriyor. Yoğun talep olduğu için tüm mesaimi kahve takımı yapımına harcıyorum. İşimin yüzde 90'ı fincan ve cezve üretimi üzerine. Bu ürünlerle, yurt dışındaki sabah kahvaltıları ve beş çaylarında kahve içilmesi bizim için onur ve gururdur. Ürünleri ihracatçı firmalar aracılığıyla Almanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine, ayrıca bazı Arap ülkelerine gönderiyoruz."

Aslan, gücü yettiğince mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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