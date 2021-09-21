Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

- Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı Yaptıkları etkinlikleri büyük bir sevinçle gösterdiler Bilecik'te bir grup çocuk, Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı.

- Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı

Yaptıkları etkinlikleri büyük bir sevinçle gösterdiler

BİLECİK - Bilecik'te bir grup çocuk, Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı. Çocuklar keyifli anlar geçirirken, yaptıkları etkinlikleri büyük bir sevinçle gösterdiler.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl da devam eden Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar, ebru ve hat sanatı ile tanıştı, zumba dansı yaptı. Yaşayan Şehir Müzesinde bir araya gelen çocuklar önce Ebru Sanat Öğreticisi Nazli Zorçeken ve Hat Sanatı öğreticisi İsmail Kısık'tan nasıl yapıldığını öğrendi daha sonra kendi elleriyle hayallerini sergiledi. Geçtiğimiz hafta çömlekçilik, tişört boyama ve müzik dans aktivitelerine katılan çocuklar, yaptıkları çalışmalarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Belediye Başkanı Semih Şahin'in çocuklara hediyesi olarak ücretsiz düzenlenen etkinliklere çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, bu etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Geleceğin mimarları çocukların en iyi şekilde yetişmeleri amacıyla birbirinden güzel etkinlikleri çocuklara sunan Bilecik Belediyesi tarafından 25 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Pazar günü saat: 15: 00 itibariyle çim adam ve müzede müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek" dedi.

Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı

Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı

Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı

Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı
İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Emir Sultan Mustafa Şentop
Magazin Pınar Deniz Seda Sayan
Spor Güzel Sözler Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Derya Yanık Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:41:01. #1.11#