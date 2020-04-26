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Marmara Bölgesi, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Haber

Bilecikli çiftçilerin karpuz fidesi mesaisi

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çiftçiler, fide ekimine başladı.

26.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:09

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çiftçiler, fide ekimine başladı.

Ulaştığı her toprağa bereket taşıyan Sakarya Nehri kıyısındaki, adını da nehirden alan vadide yaklaşık 7 bin dönümlük arazide ekime başlayan üreticiler, bu yıl yaklaşık 110 bin ton ürün hasat etmeyi planlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İyi Tarım Uygulamaları" ve İl Müdürlüklerine gönderilen genelge kapsamında çiftçiler, tarlalarında yeni tip koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışıyor.

"Hem salgınla mücadele edeceğiz hem de üretmeye devam edeceğiz"

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede karpuz üretim sezonunun mart ayında başladığını ve ağustos sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Osmaneli ilçesinin verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Ünver, şöyle konuştu:

"Tarımla çalışan üreticilerimiz eskiden beri salgınları gördüğü için gereken tedbirleri alıyor. Tabii ki devletimizin uyarılarına karşı daha güzel tedbirler alıyor, mesafelerini koruyorlar. Hijyen olmasına özen gösteriyorlar. Akşam eve gittikleri zaman eve girmeden önce çalışma elbiselerini çıkarıp kendilerini dezenfekte ediyorlar. Zarar da etsek, sıcağa, soğuğa ve çamura rağmen üretmeye devam etmek zorundayız. Hem salgınla mücadele edeceğiz hem de üretmeye devam edeceğiz."

Bu yıl 110 bin ton civarında hasat yapmayı planladıklarını aktaran Ünver, tüm çiftçilere bereketli sezon diledi.

Çiftçiler tedbirli çalışıyor

Çiftçi Metin Ercan, aldıkları tedbirlerle tarlasını dikime hazırladığı söyledi.

İrfan Yılmaz da küçük yaştan beri tarımla uğraştığını, koronavirüs nedeniyle gerekli önlemlerini aldıklarını ve arazide çalışırken dahi sosyal mesafeyi korumaya çalıştıklarını anlattı.

Selçik köyünde tarımla uğraşan Cafer Ünver de koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafelerini koruyarak çalıştıklarını belirtti.

Bilecikli çiftçilerin karpuz fidesi mesaisi

Kaynak: AA

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