Bilecikli Başkanlardan Sınırdaki Belediyelere Ziyaret

Suriye sınır bölgesine giden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve beraberindeki ilçe, belde belediye başkanlarından oluşan heyet, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ardından Hatay Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti, mutluluğu dile getiren Başkan Yağcı, "Bilecik heyeti ilk olarak Kilis Belediye Başkanımız Hasan Kara beyi ardından Hatay Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'yi ziyarette bulunduk. Kendilerine dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecikli hemşehrilerimiz adına kayı, Osmanlı, şanlı Türk bayrağımızı ve Bilecik'in toprağından yapılan seramik tabak hediye ettim. Hoş sohbeti ve bizleri ağırladıklarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - BİLECİK