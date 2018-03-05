Bilecikli Başkanlar AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısında

Bilecik'in Bozüyük, Osmaneli, Pazaryeri ilçe ve Dodurga ile Bayırköy belde belediye başkanları AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısına katıldı.

Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısına, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova belediye başkanları ile bu illere bağlı ilçe, belde belediye başkanları katıldı. Yapılan toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK belediyelerin 2019 yolunda yapılan bu toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Toplantı büyükşehir ve il belediyeleri bugüne kadar yaptıkları faaliyetlerle ilgili sunumları gerçekleştirdiler. Bilecik Belediye Başkanımız Selim Yağcı da güzel bir sunumla faaliyetlerini ve ilimizi tanıttı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya'nın yönettiği toplantıda, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Salih Koca, İlyas Şeker, Hulusi Şentürk beyefendiler de yer aldılar. Tüm bakan yardımcılarının yer aldığı toplantıda, belediye başkanları bakanlıklarla ilgili konularını direkt görüşme ve bilgi alma fırsatını buldu. Bende özellikle İŞKUR programları, eğitimler,6 57 sayılı yasaya göre emekliliği doldurup 65 yaşı bekleyenlerin emekli edilmesi, turizm destekleri, belediyelerin KDV alacakları, tarım teşvikleri, Tarımda pazarlama sorunları, spor tesisleri ve yatırımları gibi konuları ilgili bakanlara ilettim" dedi. - BİLECİK