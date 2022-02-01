OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - - Bilecikli avcılar 160 kiloluk dev domuzu vurmak için büyük uğraş verdi

BİLECİK - Bilecikli avcılar, yaklaşık 160 kilo ağırlığında adeta dev gibi bir domuz avladı.

Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü üyesi avcılar, bu hafta sonundan ilçeye bağlı Gaziler, Beşevler, Oğulpasa ve Ahiler köylülerine bir av organizasyonu düzenlediler. Avcılar gün boyu 7 adet domuz vururken, bunların en büyüğü Çerkeşli köyü mevkiinde vurulan 160 kiloluk dev domuz oldu. Domuzu vuran Okay Şahin, köpeklerin iyi bir azılı domuz kaldırdığını anlatarak, "Domuzları karşı tarafta gördük, ama kameraya sokamayınca atamadık. Sonra Taşkın arkadaşımla domuzu gördük ve vurduk. Azılı bir domuz olması bizi sevindirdi. Vuran, vuramayan tüm dostları ayrıca kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan vurulan domuzların bir kısmını ava çıkan köpekler yerken, kalanı ise doğada bırakılıyor.