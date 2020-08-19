Bilecik ve ilçelerinde kapsamlı virüs denetimi yapıldı
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Bilecik ve ilçelerinde kapsamlı virüs denetimi yapıldı

Bilecik ve ilçelerinde kapsamlı virüs denetimi yapıldı Vali Vekili Mehmet Taşdöğen; "İl ve ilçelerimiz dahil maske hijyen denetimleri yapılacaktır" "Bilecik olarak başarılı olmak zaten iyi bir durumdayız" İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" konulu...

19.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:54

Bilecik ve ilçelerinde kapsamlı virüs denetimi yapıldı

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen;

"İl ve ilçelerimiz dahil maske hijyen denetimleri yapılacaktır"

"Bilecik olarak başarılı olmak zaten iyi bir durumdayız"

BİLECİK - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında iş yerlerinde ve caddelerde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla korona virüs denetimi 81 ilde olduğu gibi Bilecik'te de yapıldı. Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyenle ilgili kapsamlı bir denetim yaparken, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti. Motorize ekipler kentte devriye gezerek megafonlardan virüse karşı sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"İl ve ilçelerimiz dahil maske hijyen denetimleri yapılacaktır"

Denetim öncesi bir açıklama yapan Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, İçişleri Bakanlığı talimatlarıyla eş zamanlı olarak mesafe, maske ve hijyen denetimİ yapacaklarını belirtti. Taşdöğen, "İlgili arkadaşlarımızla toplumlarımızla, uzman ekiplerimizle ilimizde ve ilçelerimiz dahilinde kaymakamlarımızda dahil maske hijyen denetimleri yapılacaktır. Amacımız bu hususun gerçekten bir ciddi konu olduğu ve bu konunun bu konuda farkındalık yaratması için yapılan işlemlerin kamuoyuyla paylaşılması, vatandaşların bu konuda aydınlatılması, insanımızın duyarlılığını arttırılması. Normal zamanlarda 20 civarında ekibimiz değişik sektörlerden oluşan uzman ekiplerce zaten sürekli devam ediyor. Ancak üçüncü Türkiye çapında elimiz dede tüm arkadaşlar olarak esnafımızı ziyaret ediyoruz. Son zamanlarda artan vaka sayılarımız daha aşağıları çekmek" dedi.

"Bilecik olarak başarılı olmak zaten iyi bir durumdayız"

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, açıklamasının devamında Bilecik'in Korona virüs (Covit-19) vakalarında iyi bir durumda olduğunu söyleyerek, "Bu konuda il olarak başarılı olmak zaten iyi bir durumdayız. Değişen rakamlar değişebiliyor ancak. Şuanda biz iyi durumdayız ama bu hızımızı bu hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Yine bu hızımızla hassasiyetimizle sektörlerimize vatandaşlarımıza aktarmak durumundayız. O yüzden ben tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısa zamanda bunları asgari seviyeye düşürüp bu beladan vatandaşımızın, milletimizin kurtulması amacımızda budur. Vaka her zaman devam ediyor ama genel olarak iyi durumdayız teşekkür ediyorum" dedi.

Bilecik ve ilçelerinde kapsamlı virüs denetimi yapıldı

Kaynak: İHA

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