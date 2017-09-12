Bilecik ve Bursa Yörex Fuarı'nda Tanıtılacak

Bu yıl 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir organizasyon.

Antalya EXPO Center Hall 2'de katılım sağlanacak fuara Bursa 150, Bilecik ise 100 metrekarelik ayrı stantlar ile katılım sağlayacak. Fuar süresince Bursa ve Bilecik'in yöresel ürünlerinin yanı sıra turizm potansiyeli de tanıtılacak.

Bu yıl 8.si düzenlenecek olan fuarda Bursa ve Bilecik; yöresel ürün ve zenginliklerini ön plana çıkaracak stant ile tedarikçi, toptancı, perakendeci, otel işletmecisi, ithalatçı ve ihracatçı tüm kurum ve kuruluşlar ile yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tamamlanan BEBKA destekli "Bilecik Kırsalındaki Ekonomik Ürünlerin Coğrafi İşaretlenmesi ile Ulusal ve Uluslararası Boyutta Tanıtılması" projesi ile Bilecik adına Türk Patent Enstitüsü'ne coğrafi işaret başvurusu yapılan 10 farklı ürünün de fuar boyunca tanıtımı yapılacak.

BEBKA ile birlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Borsası, İznik Ticaret ve Sanayi Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası, Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası ve Karacabey Ticaret Borsası yöresel ürünleri ve tanıtım materyalleri ile Bursa standındaki yerini alacak.

13 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da Antalya EXPO Center'da açılışı yapılacak ve ücretsiz giriş yapılabilecek fuar, 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 20.30'da kapılarını ziyaretçilere kapatacak.

