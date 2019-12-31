Bilecik Valisi Şentürk'ten yeni yıl mesajı

31.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:54

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şentürk, 2019 yılını acıları, anıları, mutluluk ve sevinçleriyle geride bıraktıklarını, daha aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşma umuduyla 2020'yi karşıladıklarını belirtti.

Yeni yılın barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Şentürk, şunları kaydetti:



"Yeni bir yıla girerken, gerek birey gerekse devlet olarak geçen yılı değerlendirmek, eksiklerimizi görmek, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı tespit etmek, geleceğimizi planlamak açısından önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bilecikli vatandaşlarımızın, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2020 yılının, ilimiz, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim."

Kaynak: AA