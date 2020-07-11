Bilecik Valisi Şentürk'ten fabrika ziyaretleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile birlikte ilk olarak 2. OSB'de faaliyet gösteren porselen fabrikasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğal taş üretimi gerçekleştiren başka bir fabrikayı gezen Şentürk, burada mermerin kesiminden işlenişine kadar olan aşamayı ve üretimi inceledi.

Kaynak: AA