Bilecik Valisi Şentürk, Pazaryeri'nde çilek fidesi dikimine katıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde çilek fidesi dikimine katıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde çilek fidesi dikimine katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki çiftçilere 10,5 dekar alanda ekimi yapılması için 52 bin 500 çilek fidesi, yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldı.

Vali Şentürk, Güde köyünde üretici Gülsüm Şahin'in arazisinde fide dikimine katıldı, ardından Dereköy'de Abdullah Duman'ın serasında inceleme yaparak bilgi aldı.

Şerbetçiotu tarlasında ip atan Şentürk, tüm çiftçilere bereketli bir yıl geçirmelerini diledi.

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN