Bilecik Valisi Şentürk, öğrencilerle buluştu

22.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:54

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Etimesgut Ahsen Eğitim, Kültür Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.



Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle sohbet eden Şentürk, dernek çalışmaları hakkında da yöneticilerden bilgi aldı.

Şentürk, öğrencilere başarı dileyerek, şöyle konuştu:

"Hafızlığınızı bitirdiğinizde emsallerinize göre hayata başlarken bir adım önde olacaksınız. Hafızlık ayrı bir unvandır. Kendinize ayrı bir değer katıyorsunuz. Ayrı bir sorumluluğa sahip olacaksınız. Öncelikle birbirimizi seveceğiz. Mazlumların da yanında olacağız. Farklı illerden ve ülkelerden bir arada olmanız, coğrafyamızın bir yansıması. Bu arkadaşlığınız ve dostluklarınız ömür boyu devam edecek."

Kaynak: AA