Bilecik Valisi Şentürk koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması
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Necati Şentürk, Koronavirüs, Bilecik, Güncel

Bilecik Valisi Şentürk koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent genelinde alınan koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini açıkladı.

28.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:34
Bilecik Valisi Şentürk koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent genelinde alınan koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için İl İdare ve İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldığını belirtildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonundaki toplantıda bir dizi kararların alındığı aktarılan açıklamada, Vali Şentürk'ün şu ifadelerine yer verildi:

"Koronavirüs dünyayı kasıp kavurmaktadır. Tedavi arayışları devam ederken, bizim asıl yapacağımız bulaşma riskini minimize etmek, sosyal hareketliliği asgariye indirmek, sosyal mesafeyi korumak yani yakın teması engellemektir. Şu aşamada virüse yakalanmamak ilimize bulaşmasına fırsat vermemek önceliğimizdir. Büyükşehirlerin ortasındayız, bir şekilde izole edilmemiz gerekiyor. Bu yönüyle sosyal hareketliliği azaltacak tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın hayatını idame ettirme bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Halkımızın can güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni açısından bu hareketliliği kısıtlamamız gerekiyor."

Alınan tedbirler doğrultusunda özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçileceğini ifade eden Vali Şentürk, "Bacalar bir taraftan tütecek ama maksimum tedbirler alınarak tütecek. O noktada özellikle sağlık kontrolü noktasında talepler gelebilir. Tarımsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması noktasında köylerde tarımsal faaliyetlere vatandaşlarımızın arazilerini ekip biçmelerine itirazımız yok fakat oralar da bilinçlendirilecek. Özellikle dışarıdan gelen tarım işçileri mutlaka geldikleri an dağılmaksızın önce bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Tedbirleri sıkı tutacağız, kontrol edeceğiz."

"Mesai kavramı olmadan hepimiz görevimizin başında olacağız." diyen Şentürk, şehirlerarası otobüs ile seyahate düzenleme getirildiğini kaydederek, şu kararların alındığını aktardı:

"Söz konusu düzenleme ile tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir. Bu amaçla Seyahat İzin Kurulu oluşturulmuş ve ilimiz yeni otogarında faaliyete geçmiştir. Şehirlerarası seyahat edecek vatandaşlarımız ile şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan otobüslere seyahat izin belgeleri bu kurul tarafından verilecek, ayrıca, seyahat firmaları ile görüşülerek uygulamaya yönelik gerekli bilgilendirme yapılacaktır. İlimizin Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Sakarya istikametlerinin şehrin giriş ve çıkışında belirlenecek yerlerde kontrol noktaları oluşturulmuştur. Şahsi araçlarıyla seyahat eden vatandaşlarımız belirlenen bu noktalarda mücbir bir sebep yoksa seyahat etmemeleri konusunda uyarılacaktır."

Şentürk, vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda uyarı ve ikaz anonsları yapılacağını, gıda ve diğer zaruri malzemelerin temininde sıkıntı yaşanmaması için ilgili birimlerce gerekli tedbirler alınacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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