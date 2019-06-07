Bilecik Valisi Şentürk hıdırellez etkinliğine katıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesine bağlı Günüören köyünde hıdırellez etkinliklerine katıldı.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile köylülerin katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmada, kuruluş ve kurtuluşun kenti Bilecik'in her köşesinin ayrı güzellikleri olduğunu söyledi.

Bu güzelliklerin her uhdesinde bulunmaktan ayrı mutluluk duyduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Günüören köyümüzün tarihi konakları var, turizm açısından da büyük özellik taşıdığını ifade ettiler. Buraların değerini ilk önce biz bilelim ki başkasına da takdim edebilelim. Dışarıdan gelecek insanlar da buranın ekonomisine katkı sağlamış olsun. Bu şekilde yaparsak tarihi süreklilik arz edecek şekilde yaşatmış oluruz. Köyümüzü turizme döndürebilir ve burada yoğun bir ekonomik akar oluşturabilirsek, o zaman ne varsa geleceğe taşıma imkanımız olur."

Yapılan duaların ardından Şentürk ve beraberindekiler, Osmanlı Devleti döneminden kalma kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi konakları gezerek, Kaymakam Yavuz ve köy muhtarı Nejdet Bulgurcu'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA