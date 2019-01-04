Bilecik Valisi Şentürk Görevine Başladı - Bilecik

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Bilal Şentürk, görevine başladı.

Vali Şentürk, Bilecik Valiliği önünde Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkanı Nihat Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vali yardımcıları, kaymakamlar ve daire müdürleri ile valilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atandığını ve bugün itibarıyla görevine başladığını belirten Şentürk, kuruluş ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'te vali olarak göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görevlerinin birer nöbet ve sorumlulukları son derece yüksek olan görevler olduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Göreve talip olmak değil verilen görevin hakkını vermektir esas olan. Bu makamlar bugün var yarın yok. Bunun idraki içindeyiz. Öncelikle vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında paydaş olan bütün birimlerle çalışacağız. Hizmet noktasında hep beraber burada iz bırakmak, bir hoş seda bırakmak arzusundayız. Onun ötesinde buradan alıp götürebileceğimiz bir şey yok. Üniversitesi ve sanayisiyle, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle beraber bunları harmanlayarak öncelikle burada yaşayan insanların hem huzurunu hem de refahını artırabilme noktasında ortak bir anlayış ile yapıcı bir yaklaşım ile herkesi kucaklayabilecek bir dille, bireysel hakları koruyarak, kamu yararını da üstün tutarak hizmet etmeye çalışacağız."

Kaynak: AA