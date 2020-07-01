Bilecik Valisi Şentürk Bilecik-Yenişehir kara yolunudaki çalışmaları inceledi Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik-Yenişehir kara yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik-Yenişehir kara yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şentürk, Bilecik-Yenişehir kara yolunun, 40 kilometrelik bölümünde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinden ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Merkeze bağlı Gülümbe köyünde vatandaşlarla bir araya gelen, Köy Muhtarı Zafer Cenkiz ve vatandaşlardan köyün durumu, yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Şentürk, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldıkları destekle atölye açan kadınları ziyaret etti.

Kaynak: AA