Bilecik Valisi Şentürk antrenörlerle bir araya geldi

08.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:34

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi.



Şentürk, Gençlik Merkezi Salonu'nda, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda, önemli olanın işi hakkını vererek yapmaktan geçtiğini belirterek, işin sahiplenilmesi halinde her alanda ciddi başarılar ortaya konulabileceğini söyledi.

Özellikle gençlere spor alışkanlığının kazandırılması gerektiğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:



"Her insan spor yapmalı ve spor hayat tarzı olmalı. Gençlere sporun tadına vardırmalıyız. Bir öğrencinin göstermiş olduğu performans ailesi başta olmak üzere mahallesinde veya arkadaşları arasında ilgi toplayabilir. Başarıyı sürdürebilen bir insan etrafına örnek oluşturur. Spor, birlikteliği de sağlayabilir. 36 bin öğrencimiz var, her öğrenci sporun herhangi bir branşıyla ilgilensin. Yeteneği olması önemli değil ama bir takımın parçası, neferi veya üyesi olsun. Ekip ruhu insanları başarılı kılar. Ortak iş yapma becerisini kazandırır. Güzel bir antrenör kadromuz var. Başarılı olmak hedefimiz. Bir hedef ortaya koymalıyız. Sizlerden ekstra katkılar bekliyorum."



Bilecik genelinde eskiden bu yana oynanan yöresel halk oyunlarının belirlenmesi için çalışma yapacaklarını bildiren Şentürk, şube müdürleri ve antrenörlerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şentürk, tekvandoda dünya 3'üncüsü ve Avrupa 2'ncisi olan Zeynep Nur Sarıçiçek, karatede Avrupa 3'üncüsü İsmet Durmuş ve halterde Türkiye bedensel engellilerde birinci olan Nihat Yel'i ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA