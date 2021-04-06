Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentürk, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin duyurulması amacıyla kurulması talimatını vermesi üzerine 6 Nisan 1920'de faaliyete başlayan AA'nın, 101 yılda önemli mesafeler kat ederek dünyanın önemli haber ajansları arasında yer aldığını belirtti.

Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeyen AA'nın, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve dünyanın haber alma ve bilgi edinme hürriyetlerini en geniş biçimde kullanmasını sağlamaktadır. Çağımızda iletişimin ve basın yayının önemi tartışılmaz hale gelmiştir. Gelişen dünyanın yeniden oluştuğu bu çağda, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak yayınını doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerine bağlı kalarak sürdüren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ziya Selçuk Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:38:05. #1.14#
title