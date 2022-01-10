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Bilecik Valisi Kızılkaya gazetecilerle bir araya geldi

Bilecik Valisi Kızılkaya gazetecilerle bir araya geldi
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Kızılkaya, Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte, kentte görev yapan basın temsilcilerinin gününü kutlayarak başarı ve iyi dileklerini iletti.

Basının, iletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer aldığını belirten Kızılkaya, "Basın, halkın haber alma kaynağı olduğu gibi kamuoyunu bilinçlendirme görevini de üstlenen, demokrasinin önemli bir unsurudur. Toplumsal gelişmemizde, demokrasimizin sağlıklı işlemesi ve kökleşmesinde hayati bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın, görevlerini çağdaş standartlarda ve üstlendiği kamu görevi sorumluluğu içinde yerine getirebilmeleri, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konudur." ifadesini kullandı.

Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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