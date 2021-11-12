Bilecik Valisi Kızılkaya "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını sürücülere tanıttı - Haberler
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Bilecik Valisi Kızılkaya "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını sürücülere tanıttı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik Valisi Kızılkaya

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamındaki trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamındaki trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen denetimde Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında sürücülerle bir araya gelen Kızılkaya, kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi aktardı.

Kızılkaya araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye ederek ebeveynlerini trafikte hata yapmaları durumunda uyarmalarını istedi.

Emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür eden Kızılkaya, durdurulan araçta bulunanlara hediyeler takdim etti.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kızılkaya, trafikte kurallara uymanın hayat kurtardığını söyledi.

Emniyet kemeri takmanın yaralamalı trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 60'ın üzerinde azalttığına dikkati çeken Kızılkaya, "İlimizde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Az önce durdurduğumuz araçların hepsinde çocukların arka koltukta oturuyor olması, emniyet kemerini takma konusunda hassasiyet göstermesi memnuniyet vericiydi." diye konuştu.

Kızılkaya'ya İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan ve trafik ekipleri eşlik etti.

Bilecik Valisi Kızılkaya Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasını sürücülere tanıttı

Bilecik Valisi Kızılkaya Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasını sürücülere tanıttı

Bilecik Valisi Kızılkaya Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasını sürücülere tanıttı

Bilecik Valisi Kızılkaya Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasını sürücülere tanıttı

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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