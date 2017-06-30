Bilecik Valisi Büyükakın, Göreve Başladı

Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valiliğine atanan Tahir Büyükakın, görevine başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğinden Bilecik Valiliği görevine atanan Büyükakın, Bilecik Valiliği önünde resmi törenle karşılandı.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükakın, ildeki en yüksek temsil makamı olan valilik görevini son derece onurlu ve kutsal saydığını söyledi.



Bu görevi Bilecik'te yapacak olmaktan gurur duyduğunu belirten Büyükakın, şöyle konuştu:



"Atanarak geldim ama kendimi adayarak çalışacağım. Pazara kadar değil mezara kadar kalacak gibi bir evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz gibi tüm gücümle Bilecik halkı için hizmet edeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Bu ilde tek bir garip, aç uyumayacak, tek bir yetim kendini sahipsiz hissetmeyecek, gecenin ayazında sokakta kimse kalmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Ulaşılabilir olmak, yönetimde en fazla önemsediğim hususlardan biridir. Gerçekten acil bir durum varsa ve yetkili mercilere ulaşılamıyor ise tüm Bilecikli hemşehrilerim beni arayabilir. Ben, daha önce görev yaptığım Kocaeli'de cep telefon numaramı sosyal medya hesabımdan paylaştım. Burada da aynısını yapacağım. Hemşehrilerim beni 05325721111 numaralı telefondan 7 gün 24 saat arayabilir."