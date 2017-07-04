Bilecik Valisi Büyükakın'a Ziyaret

Bilecik Valiliğine atanan Vali Tahir Büyükakın'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuldu.



Vali Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler ve üyeleri, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mefail Ateş ve Meclisi Başkanı Hakkı Aynur ile meclis üyelerini kabul etti.



Büyükakın, Bilecik'in kalkınması ve gelişmesi için işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.



İl Özel İdaresi başta olmak üzere İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte bütünlük ve koordinasyon içinde çalışacaklarını belirten Büyükakın, Bilecik'e güzel hizmetlerde bulanacaklarını dile getirdi.