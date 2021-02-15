Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Semih Şahin Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Semih Şahin Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

15.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:14
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Semih Şahin Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı yaptıran Şentürk, koronavirüsle mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini söyledi.

Aşıyla güzel sonuçlara ulaşılacağına inandığını belirten Şentürk, "Ümit ediyorum aşıyı olduktan sonra tedbirlerden de taviz vermeksizin bunu sıfırlamayı hedefliyoruz. Tedbirleri elden bırakmayalım. Aşısı gelen aşısını da olsun. Bilimsel olarak maske, mesafe ve temizlik birinci, ikinci sırada da aşı geliyor. Bu noktada gerekeni yaptığımız zaman sonuçlarını da alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Milletvekili Selim Yağcı ise mücadelede herkesi dikkatli davranmaya davet etti.

Belediye Başkanı Semih Şahin de şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimizin başkanlığında tüm kurum ve kuruluşlarımız çok yoğun çalıştılar. Biz de halkı bilinçlendirmek adına elimizden geleni yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama daha bitmedi, son noktaya kadar aynı duyarlılıkta devam etmemiz lazım. Sırası gelen herkesin aşı olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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