Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin, "Biz hep beraber yaşıyoruz, hep beraber mutlu olursak anlamı olur.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin, "Biz hep beraber yaşıyoruz, hep beraber mutlu olursak anlamı olur. Bilecik olarak iyi bir imtihan verdik." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğini ziyaret ederek oda başkanı Halit Gölcan ve bağlı ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Şentürk, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşmede 3'üncü dönemin başlayacağını hatırlattı.

Kalıcı normalleşmenin sağlanması ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması için aşılamanın önemine dikkati çeken Şentürk, şöyle devam etti:

"Bu dönemde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında en büyük katkıyı sağlayan esnafımız oldu. Bilecik'te sürecin başından beri esnaflarımız kurallara uyma anlamında bizlere yardımcı oldular. Süreç olarak iyi bir noktaya geldik. 1 Temmuz itibarıyla kapalı iş yerimiz kalmayacak. Bu durum tamamen serbest kaldık anlamına gelmiyor çünkü virüs mutasyon geçiriyor. Bu sebeple tedbiri elden bırakmadan süreci götüreceğiz. Pandeminin başından itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yöneticilerimiz yaşatarak süreci götürme gayreti gösterdiler. Bu süreçte gereken destek ve teşvikler hem istihdam hem de genel işleyiş noktasında katkı sağlayıcı destekler oldu. Biz hep beraber yaşıyoruz, hep beraber mutlu olursak anlamı olur. Bilecik olarak iyi bir imtihan verdik."

Şentürk, salgın sürecinde açılan iş yeri sayısının kapananlardan fazla olduğunu vurguladı.

Sanayi kuruluşlarını sürekli takip ettiklerini bildiren Şentürk, şunları kaydetti:

"İstihdamın azalması söz konusu değil aksine artış var. İşlerini büyüten sanayicilerimiz var ve bu süreçte yeni gelir kapılarının açıldığını gururla ifade etmek istiyorum. 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne 250 milyon dolarlık bir yatırım aldık ve ilk tahsisimizi yaptık. Sanayi bölgelerimize özel bir ilgi var. Bilecik bir sanayi kenti, bir tarım kenti ama aynı zamanda bir esnaf kenti. Nüfusumuza göre 7 bin civarında esnafımızın olduğu ticaretin hızlı olduğunun bir göstergesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Mert Müldür Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:26:07. #1.16#

title