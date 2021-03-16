Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Açık Kapı'da vatandaşları dinledi
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Açık Kapı'da vatandaşları dinledi

16.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:06
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Açık Kapı'da vatandaşları dinledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Şentürk ziyaretinde, İçişleri Bakanlığınca valilik ve kaymakamlıklara yapılan başvuruların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek ve vatandaşların sorunlarına koordineli bir şekilde etkin çözüm bulunması amacıyla kurulan Açık Kapı Biriminin, Bilecik'te 15 Mart 2018'de faaliyete geçirildiğini anımsattı.

Açık Kapı'nın vatandaşların kapısı olduğunu ifade eden Şentürk, vatandaşların her türlü talep, öneri ve şikayetlerini Açık Kapı'ya, yüz yüze, internet, e-devlet üzerinden veya mobil olarak müracaat edebileceklerini belirtti.

Şentürk, "Açık Kapı Şube Müdürlüğümüz, aynı zamanda Vefa İletişim Merkezi olarak da hizmet vermektedir. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki kimsesiz yaşlı ve hastalarımızın temel ihtiyaç ve sağlık ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini de yerine getiriyor. Devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni birimdeki arkadaşlarımız hassasiyetle yerine getirmektedir." dedi.

Açık Kapı Şube Müdür Vekili Filiz Sağır ve personelden bilgi alan Şentürk, kuruluş yıl dönümü pastasını keserek, vatandaşların da talep ve isteklerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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