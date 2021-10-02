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Bilecik valisi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik valisi belli oldu

Cumhurbaşkanlığının bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİLECİK (İHA) - Cumhurbaşkanlığının bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan eski Bilecik Valisi Bilal Şentürk 22 Temmuz günü kente veda etmişti. O günden bu yana vali vekilliği görevini Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.

Kemal Kızılkaya kimdir?

Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır. İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans (Master) eğitimini tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında doktora (PhD) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde hukuk, kamu yönetimi ve yönetim bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir. - BİLECİK

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