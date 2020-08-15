Bilecik Valiliği, Kovid-19 tedbirleri konusunda vatandaşları uyardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecik Valiliği, Kovid-19 tedbirleri konusunda vatandaşları uyardı

Bilecik Valiliği tarafından yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine vatandaşların uyması konusunda uyarıda bulunuldu.

Bilecik Valiliği, Kovid-19 tedbirleri konusunda vatandaşları uyardı
15.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:20

Bilecik Valiliği tarafından yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine vatandaşların uyması konusunda uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü sosyal hayat süreci aşamasına geçildiği hatırlatıldı.

Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riske karşı birçok tedbir kararının alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Alınan tedbirlere rağmen salgın ilimizde de artma eğilimi göstermektedir. Bu süreçte uyulması gereken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her aşamada Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kurallar çerçevesinde önemle dikkat edilmelidir. Son günlerde görülen artışların gerekçeleri analiz edildiğinde, yapılan filyasyon çalışmalarında daha çok il dışından gerçekleştirilen ziyaretlerden, nişan-düğün gibi organizasyonlardan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumun da bulaşıcılığı çok yüksek olan salgınının yayılım hızını artırdığı görülmektedir.

Kontrollü sosyal hayat süreci aşamasında vatandaşlarımızın, temel prensipler olan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde uyması pandemiyle mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz eden tedbirlerdendir. Hemşerilerimizi sağlığımız için hepimiz için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Güncel
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Dünya
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu 3. Sayfa
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Güncel
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Bakan'ın 'devreye girdik' açıklamasından sonra İstanbul'un tarihi simgesinden yeni görüntüler geldi
Bakan'ın "devreye girdik" açıklamasından sonra İstanbul'un tarihi simgesinden yeni görüntüler geldi
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Bilecik Valiliği, Kovid-19 tedbirleri konusunda vatandaşları uyardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 13:47:41. #1.15#
title