BİLECİK (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre son bir haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de, 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren iller Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.

Öte yandan, Bilecik'te 20-26 Kasım tarihleri arasındaki 100 bin kişide vaka sayısı 380,40 olarak görüldü.

(Cem Kaan Toka/İHA)

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