Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkı 570 araç kapasitesine rağmen yetersiz kalınca, araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar kaldırımları kullanmak zorunda kalıyor.

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkı 570 araç kapasitesine rağmen yetersiz kalınca, araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar kaldırımları kullanmak zorunda kalıyor.

Bilecik'te geçtiğimiz eylül ayında 300 yatak kapasiteli 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağı, acil servis poliklinik ile birlikte 38 yatakla, diyaliz ünitesinde ise 21 yatak, hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete girmişti. Hastane bahçesine yapılan otopark alanının yetersizliği 6 aydır vatandaşları adeta çileden çıkartıyor. Hastaneye gelen vatandaşlar 570 araçlık otoparka rağmen araçlarını park edecek yer bulamazken, kimi kaldırıma kimi de hastanenin yanında bulunan mezarlık alanına araçlarını park ediyor. Vatandaşlar yetkililerden bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyor. - BİLECİK

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu
Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu
Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu
Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu
Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özgür Özel Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:10:36. #1.15#
title