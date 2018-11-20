Bilecik'ten Teknolojide Yerli Üretim Vurgusu

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Sanayinin dijital dönüşüm sürecinde kendi üretmediğimiz teknolojileri kopyala-yapıştır yaklaşımı sürdürülebilir değildir.

Bilecik'ten Teknolojide Yerli Üretim Vurgusu

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Sanayinin dijital dönüşüm sürecinde kendi üretmediğimiz teknolojileri kopyala-yapıştır yaklaşımı sürdürülebilir değildir. Değişimi yakalamak için hem dijital teknolojiyi üretim ekosistemine entegre etmeyi, hem de bu teknolojiyi ülkemizde geliştirmeyi hedeflemeliyiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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