Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü
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Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü

Bilecik Bahçelievler Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Şırnak'ın Silopi İlçesi Çukurca İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için el ele verdiler.

13.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:04
Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü

Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, 'ın Silopi İlçesi İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için el ele verdiler.


Minik öğrenciler, topladıkları giyim ve kırtasiye malzemelerini ihtiyacı olan okula ulaştırdılar. Kurulan bu gönül köprüsüne kayıtsız kalmayan Çukurca İlkokulu öğrencileri de mutluluklarını, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'e ve Bahçelievler Anaokulu öğrencilerine gönderdikleri hediye ve mektuplarla iletti.


Öğrenciler, gönderilen hediye ve mektupları İl Müdürü Ramazan Çelik'e takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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