Bilecik'ten Sakarya'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi Bilecik'ten Sakarya'nın Pamukova ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye 1568 lira para cezası uygulandı.

Bilecik'ten Sakarya'nın Pamukova ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye 1568 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mekece Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan araçtaki 4 kişinin izin belgesi olmadan kente girmeye çalıştığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri geçişine izin vermedikleri aracı geri gönderdi.

30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan 4 kişiye 392'şer lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, jandarma ekipleri, Pamukova ilçesi Paşalar Deresi mevkisinde piknik yapan iki kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA