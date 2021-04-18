Bilecik'ten Özbekistan'a 35 bin demet lavanta ihracatı
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Bilecik'ten Özbekistan'a 35 bin demet lavanta ihracatı

Bilecik'ten Özbekistan'a 35 bin demet lavanta ihracatı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Ekonomi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretim yapan fidancılık firması, bu yıl Özbekistan'a 35 bin demet lavanta gönderecek.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretim yapan fidancılık firması, bu yıl Özbekistan'a 35 bin demet lavanta gönderecek.

Sakarya Nehri kıyısında 400 dönümlük alanda faaliyet gösteren bir firma, gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan lavantanın üretimini yapıyor.

Lavanta "regenerasyon" yöntemiyle çoğaltılıyor, uygun boya geldikten sonra araziye dikilerek köklendirilip fidan haline getiriliyor. Daha sonra traktör ve söküm bıçağı vasıtasıyla toplanan lavantalar, işçiler tarafından 25'erli demet haline getirilerek satışa hazır hale getiriliyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Taner Engin, AA muhabirine, 3 yıldır lavanta ürettiklerini söyledi.

Yağlık olan "Angustifolia" ve "Sevtopolis" çeşitlerini ürettiklerini belirten Engin, "Yurt dışı kaynaklı bir çeşittir. Biz bu lavanta türünü 3 sene önce yurt dışından getirdik. Daha sonra kendimiz çoğaltmaya başladık. Bu sene de bir aksilik olmazsa 1 milyon demet civarında üretip, yurt dışına göndereceğiz." diye konuştu.

Özbekistan'a 35 bin demet lavanta teslimatı yapılacak

Yurt dışına ve yurt içine satışlarının devam ettiğini vurgulayan Engin, 35 bin demet lavantayı kısa süre içinde Özbekistan'a teslim edeceklerini ifade etti.

Engin, lavanta üretmenin kendileri için zor olmadığını dile getirerek, "Talep olursa daha fazla da üretilebilir. Bu sektör ülkemizde yeni yeni gelişiyor. İlerleyen senelerde artırabiliriz ama şu an üretimimiz yurt dışı talebini karşılamaya yetiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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