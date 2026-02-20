Bilecik'ten kutsal topraklara gitmişti, 'Say' ibadeti yaparken Mekke'de vefat etti

Bilecik'te umre ziyareti için kutsal topraklara giden Halise Özgök, 'Say' ibadeti yaparken Mekke'de vefat etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde yaşayan Halise Özgök, oğulları ile birlikte İhsan Özgüneş önderliğinde umreye gitti. Halise Özgök, Mekke'de Safa ile Merve arasında 'Say' ibadetini yerine getirirken vefat etti. Halise Özgök için Cuma gecesi milyonlarca Müslüman'ın katılımıyla cenaze namazı kılınarak Mekke'de toprağa verildi.

Kafile sorumlusu İhsan Özgüneş, Özgök'ün naaşının taşındığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şu an Safa tepesindeyiz. Bugüne kadarki ziyaretlerimiz kapsamında bugün ikinci şehidimiz. Rabbim şahadetini kabul eylesin. İhramıyla Safa tepesinde görevini yaparken ruhunu teslim etti. Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasip eylesin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı